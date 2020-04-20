حزب طالباني: بارزاني يستحوذ على المستلزمات الطبية والشارع الكردي غاضب على رئاسة الحكومة

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / السليمانية..اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور، الاثنين، رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بتوزيع الموارد الطبية بطريقة “غير عادلة” بين محافظات الإقليم، محذرا من “غضب” الشارع الكردي جراء التمييز في معاملة المواطنين.وقال أنور لـ /المعلومة/ إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يقوم بتحريك الجيوش والالوية لخلق بلبلة بين الاحزاب […]

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