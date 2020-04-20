صحة الديوانية تكشف عن عدد الحالات المشتبه بها في المحافظة لهذا اليوم

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

كشفت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الاثنين (19 نيسان 2020)، عن عدد الحالات ال...





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