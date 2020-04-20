خلية الازمة في النجف تصدر قرارات ملزمة بشأن تطبيق الحظر الجزئي بدءاً من السبت المقبل

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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قرارات خلية الازمة في النجف

•الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة والجامعات والمدارس عدا التي ل...





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