السعودية تسجل أكثر من 1100 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين (20 نيسان 2020)، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما شهدت المحافظة خمس حالات شفاء تام.

وقالت الدائرة، في الموقف الوبائي اليومي، وتلقته (بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت 12 إصابة جديدة ب

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين (20 نيسان 2020)، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، فيما أشارت إلى أن 3389 مصاباً حالتهم حرجة.

وقالت الوزارة، إن "عدد المصابين بالفيروس ا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت هولند، الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية، أن هولندا سجلت 67 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 600 إصابة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة الكلية للاصابات الى &

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