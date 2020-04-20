2020/04/20 | 16:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يبدو أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الصحية، لم تقتصر فقط على أعداد المصابين بالمرض الخطير، وإنما امتدت أيضا لغير المصابين، لكن بصورة أخرى.

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