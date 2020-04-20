صحة الكرخ تعلن تشكيل 100 فرقة طبية لإجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين

2020/04/20 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الاثنين، عن تشكيل 100 فرقة طبية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين.وقال الحجامي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، بعد وصوله إلى المحمودية، إنه “تم تشكيل 100 فرقة طبية وصحية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين”.وأضاف أن […]

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