صبري : الاتفاق بين بغداد وأربيل سيكون عاملاً مساعداً في تشكيل حكومة الكاظمي

2020/04/20 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، ارتياحها لما توصل إليه وفد حكومة إقليم كردستان من نتائج، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد.

وأكدت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح، ان الاتفاق الذي توصل إليه وفد الإقليم، في إطار الاجتماعات التي عقدها مع كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية، بشأن تصدير النفط وخفض أنتاج الإقليم منه، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك، يعتبر عاملا مساعدا في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي، مبينة ان مجلس النواب ينتظر الآن برنامج عمل الحكومة وأسماء الوزراء للنظر في إقرارها.

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