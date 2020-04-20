تفجير استهدف حفل زفاف في ميسان أسفر عن إصابة ثلاثة وعشرين شخصا

2020/04/20 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بأن ثلاثة وعشرين شخصا أصيبوا بتفجير استهدف حفل زفاف في ميسان.

وقال المصدر ان رمانة يدوية انفجرت على حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، ما أدى الى اصابة ثلاثة وعشرين شخصا بجروح، واضاف ان قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، مشيرا الى ان بعض الإصابات خطرة.

واكد مصدر آخر ان قوة أمنية تمكنت من اعتقال منفذ تفجير الرمانة اليدوية والذي استهدف حفل للزفاف بعد ساعات من التفجير.

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