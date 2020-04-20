ضريبة «حماية الممتلكات» جديد انتهاكات فصائل “غصن الزيتون” في عفرين

2020/04/20 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل فصائل “غصن الزيتون” المدعومة من #تركيا ارتكاب انتهاكاتها وفرض قراراتها على أهالي #عفرين، ضاربةً بعرض الحائط، جميع القيم الإنسانية والأخلاقية التي تمنعها من فعل ذلك بحق السكان المدنيين.آخر فصول تلك الانتهاكات، ارتكبها فصيل…

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