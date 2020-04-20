غنيمةٌ لـ داعش وتجارةٌ للمُهرّبين.. الإِبل السوريّة ضَحيةٌ أخرى للصّراع

2020/04/20 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من غرفتهِ المُستأجَرة في #أثينا، يتذكّر “صالح سويدان” الحياة السابقة لعائلته كـ مُربي جِمال بدوي في #تدمر، فبحلولِ شهرِ نيسان من كل عام، كان “سويدان”، 32 عاماً، مشغولاً بتدريبِ الأفضل من إبل قطيعه وتحسين سرعته…

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