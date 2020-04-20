2020/04/20 | 16:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكمة يكشف حقيقة مطالبته الكاظمي بالحصول على وزارة مقابل استمرار الدعم له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة يكشف حقيقة مطالبته الكاظمي بالحصول على وزارة مقابل استمرار الدعم له) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة يكشف حقيقة مطالبته الكاظمي بالحصول على وزارة مقابل استمرار الدعم له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).