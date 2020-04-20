الدوري الفرنسي لنجومه الدوليين: عودوا وسنرفع الحجرعنكم

2020/04/20 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةسيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار نجم باريس سان جرمان البرازيلي، نيمار، العودة إلى فرنسا “بدون مشكلة” أو بدون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي “في هذه المرحلة”، وذلك بحسب وزارة الداخلية.وأفادت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس بأنه:” طالما أن اللاعبين مقيمون في […]

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