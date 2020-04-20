ربيعي: أميركا حولت أزمة كورونا إلى حرب نفسية وطهران غير مجبرة على التفاوض

2020/04/20 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الحكومة الإيرانية رفضها لأية مفاوضات مع واشنطن في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن مسؤولي الإدارة الأميركية حولوا أزمة كورونا الى حرب نفسية ضد إيران وان طهران ليست مضطرة للدخول في مباحثات او مفاوضات مع الجانب الأميركي في ظل سياسة الضغوط القصوى.وأضاف ربيعي ان مسألة التفاوض مع واشنطن لن تتم الا بعد رفع كامل العقوبات عن إيران، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لديه سوء فهم للتطورات في المنطقة وان التصريحات التي يطلقها ضد إيران في سياق التغطية على الفشل الدبلوماسي للحكومة الأميركية.

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