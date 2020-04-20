2020/04/20 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمنت الإعلامية البريطانية المعروفة كريستيان آمانبور، دور رئيس الجمهورية برهم صالح، في رفع العقوبة المفروضة على وكالة رويترز للأنباء.

واشادت آمانلور التي تعمل مقدمة لنشرة الأخبار بقناة “سي ان ان” الأميركية، في تغريدة لها على تويتر، أشادت بجهود الرئيس صالح التي أثمرت عن رفع تعليق رخصة العمل، الممنوحة لوكالة رويترز للعمل في العراق، وهو الإجراء الذي اتخذته هيئة الإعلام والاتصالات في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية نشرها تقريرا يتعلق بإخفاء السلطات العراقية الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلامية عالمية معروفة تشيد بدور الرئيس برهم صالح في رفع تعليق رخصة رويترز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلامية عالمية معروفة تشيد بدور الرئيس برهم صالح في رفع تعليق رخصة رويترز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).