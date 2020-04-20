خلية الأزمة في الأنبار تكرر قرارات بغداد: رفع جزئي للحظر وغرامات مع حجز للمخالفين

2020/04/20 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الأزمة في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة.وذكر بيان للخلية أطلعت عليه “يس عراق”، أنها “قررت استمرار حظر التجوال من الساعة السابعة مساء ولغاية السادسة صباحا مع شمول يومي الجمعة والسبت بالحظر التام”، مشيرا إلى ان “حظر التجوال سيرفع في المحافظة اعتبارا […]

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