الاستخبارات تلقي القبض على مسؤول التنسيق بين الدواعش وذويهم

2020/04/20 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القاء القبض على مسؤول التنسيق بين الدواعش وذويهم المتواجدين في مخيمات النازحين وخارج العراق في جزيرة الرمادي.وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٩ وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، القت القبض على […]

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