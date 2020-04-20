انخفاض تاريخي لسعر النفط الخام الأميركي

2020/04/20 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة شهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد.وهبط سعر برميل النفط الأمريكي من مزيج “WTI” إلى مستوى 11.31 دولار، في انخفاض بنحو 40%، ويعتبر الأكبر منذ العام 1998.بينما شهد النفط من مزيج “Brent” الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% […]

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