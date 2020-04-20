من وفر النفط… اقتراح صرف منحة للسوريين خلال شهر رمضان

2020/04/20 | 16:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت أكاديمية سورية، صرف منحة للسوريين خلال شهر رمضان، وذلك بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد.وذكرت الأستاذة الجامعية “رشا سيروب”، في تصريح لصحيفة (الوطن) أن على الحكومة…

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