2020/04/20 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الجديدة بشأن حظر التجوال الوقائي في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة الأنبار تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة الأنبار تصدر قرارات جديدة بشأن حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).