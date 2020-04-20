وفيات ايران بكورونا في ازدياد و91 وفاة جديدة

2020/04/20 | 16:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد ايران الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط

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