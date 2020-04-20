بالوثيقة.. بابل تمدد حظر التجوال لغاية 25 من الشهر الجاري

2020/04/20 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال الوقائي لغاية 25 من الشهر الجاري، باستثناء الفئات المحددة مسبقا.وبحسب الوثيقة التي حصلت "كلكامش برس" على نسخة منها "تقرر الاستمرار بالممارسات الامنية (حظر التجوال) في محافظة بابل لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25 نيسان الجاري لغرض اجراءات الحجر الصحي".

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