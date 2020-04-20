2020/04/20 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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تيار الحكمة يجدد دعمه للكاظمي: ما ينقل عكس ذلك تكهنات فقط

يتبع .....

بغداد اليوم - بغداد

عبر عضو حلية الازمة الصحية في جانب الرصافة ببغداد د.



عباس الحسيني، عن خشيته من حصول تطورات تحبط جهود محاربة كورونا في المناطق الشعبية ببغداد بعد تطبيق قرار حظر التجوال الجزئي فيها ، فيما تحدث عن مشكلة كبرى تواجه الكوادر الطبية

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الإثنين (20 نيسان 2020)، حقيقة الأسماء المسربة للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، التي سيشكلها المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأسماء المسربة ف

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، عن رفض الكتل السياسية الشيعية والسنية تولي الكرد منصب وزارة المالية.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكرد يستحوذون على الأموال في الدولة العراقية،

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