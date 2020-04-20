الدوري الفرنسي لنجومه الدوليين: عودوا وسنرفع الحجرعنكم

2020/04/20 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

سيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستج...





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