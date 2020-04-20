2020/04/20 | 17:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى عشو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 25% في البلاد.

وقال الجبوري في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "ننفي ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تخفيض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 25%".

ودعا الجبوري المواطنين إلى "توخي الحذر في استلام مثل هكذا أخبار عارية عن الصحة هدفها تشويه انسيابية عمل الكوادر الصحية الوطنية وما تقوم به قواتنا الأمنية من إجراءات احترازية لحفظ امن وصحة الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي تخفيض رواتب الموظفين بتسبة 25%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي تخفيض رواتب الموظفين بتسبة 25%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).