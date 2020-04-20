2020/04/20 | 17:37 - المصدر: الغد برس

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#عاجل...



أمانة مجلس الوزراء تنفي الادخار الإجباري أو تخفيض رواتب

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#عاجل...



أمانة مجلس الوزراء تنفي الادخار الإجباري أو تخفيض رواتب الموظفين

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