أمانة مجلس الوزراء تنفي اجراء أي تغيير في نظام رواتب الموظفين

2020/04/20 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، اجراء أي تغيير في نظام رواتب الموظفين.وقالت الأمانة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين عارية عن الصحة”.وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاثنين عن مقترحات وسيناريوهات عديدة […]

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