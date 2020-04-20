الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين إلى محاربة تفشي كورونا وإزالة الحواجز التجارية

2020/04/20 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى إزالة الحواجز التجارية والتعاون على إنتاج وتوزيع السلع الأساسية في ظل تفشي وباء كورونا.

وأكد غيبريسوس على ضرورة التعاون بهدف الزيادة في إنتاج المواد الضرورية وضمان توزيعها العادل، وإزالة الحواجز في المجال التجاري بين الدول، مشددا على أهمية محاربة تفشي الوباء بحزم، بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات علمية ومعلومات عن هذا الوباء، ومواصلة دعم الإجراءات الدولية لمكافحته.

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