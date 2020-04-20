وزارة الصحة السعودية : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/20 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل أكثر من ألف ومئة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الوزارة في تغريدة على تويتر وصول العدد الإجمالي للمصابين إلى عشرة الاف واربعمئة وأربعة وثمانين شخصا مشيرة الى أن سبعة وعشرين بالمئة من الإصابات تم رصدها لدى سعوديين بينما تعود أكثر من سبعين بالمئةإلى أجانب، فيما تراوحت أعمار المرضى بين شهر إلى ستة وتسعين عاما.

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