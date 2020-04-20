فالح الخزعلي يدعو الحكومة إلى إيقاف عملية فساد في شركة الحديد والصلب

2020/04/20 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

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دعا النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الحكومة إلى إيقاف عملية فساد مضمونها بيع خردة شركة الحديد والصلب.

وقال الخزعلي ان الدولة صرفت مئة وثمانين مليون دولار لتأهيل شركة الحديد والصلب، وهي على أبواب العمل كمشروع وطني لخدمة اقتصاد البلد، مبينا ان الخردة أو السكراب، يعتبر مادة أولية في صناعة الحديد والصلب واستثماره فيه مردودات مالية للدولة التي تمر بأزمه اقتصاديه تعذر فيها دفع الرواتب لبعض موظفي العقود.



وطالب الخزعلي رئيسي الوزراء الحالي والقادم ايضا بهيكلة المجلس الاقتصادي الوزاري في مجلس الوزراء وإعادة تشكيله بشخصيات أكثر كفاءة وفاعلية.

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