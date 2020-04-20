الاسهم الأمريكية تعاني الهبوط مع تظاهرات منادية بفتح الاقتصاد

2020/04/20 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تستعد الأسهم الأمريكية للافتتاح على تراجع اليوم، الاثنين، وسط حالة من جني الأرباح، ومع خروج تظاهرات لإعادة فتح الاقتصاد عبر البلاد.ويعاني المستثمرون من تقلب المعنويات في سوق النفط، إذ هبطت أسعار العقود للشهر الأمامية، مايو، إلى أدنى المستويات منذ 1999، وسط تراجع قدرة مراكز تخزين السلعة على استيعاب الفائض.وتراجعت العقود الآجلة […]

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