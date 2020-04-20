ليلة إرعاب البغداديين،،وزير الكهرباء يتجاهل خطأ الفنيين:”أجراء عادي” الدفاع المدني يؤكد الخلل وغضب على الانترنت:أين التحذيرات؟!

2020/04/20 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: أمضى أهالي بغداد ليلتهم، أمس الأحد، على دوي لم تُعرف طبيعته الا بعد توضيح وزير الكهرباء لؤي الخطيب بأنها إثر اختبار في محطة كهرباء جنوب غرب العاصمة، لكن فنيين مختصين من داخل المحطة قالوا ان خطأ بشرياً وراء الحادث.واصدرت وزارة الكهرباء والدفاء المدني، اليوم الاثنين، توضيحات متضاربة بشأن دوي الاصوات […]

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