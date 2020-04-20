المدعي العام الالماني يرفض الدعوى ضد ميركل لمساعدتها امريكا في اغتيال سليماني

2020/04/20 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رفض مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني شكوى جنائية قدمها حزب اليسار الألماني ضد المستشارة أنجيلا ميركل لمساعدتها الولايات المتحدة في اغتيال قائد الحرس الثوري في إيران الجنرال قاسم سليماني.وذكرت صحيفة (داي ولت) الالمانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ثمانية نواب من حزب اليسار تقدموا بشكوى جنائية ضد المستشارة الالمانية انجيلا […]

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