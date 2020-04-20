الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين لمزيد من التعاون في ظل أزمة كورونا

2020/04/20 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةدعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى إزالة الحواجز التجارية والتعاون لزيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، في ظل تفشي فيروس كورونا.كما دعا مدير المنظمة مجموعة العشرين (G20) إلى محاربة تفشي الفيروس بحزم بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات علمية ومعلومات عن هذا الوباء، ومواصلة دعم الإجراءات الدولية […]

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