2020/04/20 | 17:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حالات الشفاء من كورونا ولا اصابات جديدة خلال 24 ساعة بكوردستان

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