مسجد الكوفة يغلق أبوابه اعتباراً من يوم غد

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت أمانة مسجد الكوفة في محافظة النجف، اليوم الاثنين، غلق أبواب المسجد للحد من التجمعات خلال شهر رمضان، ضمن جهود مكافحة وباء كورونا.وقالت أمانة المسجد في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر إغلاق ابواب المسجد من الساعة السادسة مساءً ولغاية صلاة الفجر، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء استجابة لطلب خلية الأزمة في النجف منعا لأية تجمعات بشرية من شأنها أن تسبب أذى للوافدين من خلال تجمعهم".

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