القبض على مسؤول التنسيق بين عناصر داعش وعوائلهم في الرمادي

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على مسؤول التنسيق بين الدواعش وذويهم المتواجدين في مخيمات النازحين في جزيرة الرمادي.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز الفرقة 10 وبالتعاون مع لواء المشاة 39 وفي ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة ألقت القبض على احد الارهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالانبار".وبينت انه "مسؤول التنسيق ما بين عوائل عصابات داعش الارهابية المتواجدين في مخيمات النازحين بالانبار وابنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق".وأكدت انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 ارهاب".

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