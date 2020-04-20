الآن هو الوقت الأمثل لك للحصول على جواز سفر ثان وأنت في منزلك

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة Bluemina Citizenship & Residency عن استمرارها في تقديم خدماتها لعملائها عن بعد، وذلك في ظل التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وتوفر الشركة إمكانية الحصول على جواز سفر ثاني من المنزل، و أي من الخدمات والبرامج الموجودة لديها، حيث أن العديد من دول منطقة الكومنولث البريطاني والدول الأوروبية التي تتعامل معها الشركة تواصل توفير برامج الإقامة الدائمة وخدمات الجنسية الثانية، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب الوباء المنتشر.تقدم شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة Bluemina برامج الجنسية مقابل الاستثمار وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة الدائمة بالإضافة إلى تقديمها للعائلات والأفراد والمستثمرين أفضل وأسرع برامج الجنسية والإقامة الدائمة المُصممة حسب احتياجاتهم الخاصة، والتي تتميز جميعها بعمليات سلسة وشفافة، لدول منطقة الكاريبي مثل سانت كيتس ونيفيس وكذلك مالطا والبرتغال واليونان وقبرص و تركيا وبرنامج تأشيرة EB-5 للولايات المتحدة الأمريكية(الجرين كارد).وأعلنت الشركة أن هذا الوقت الأمثل للحصول على جواز السفر الثاني وذلك لوجود العديد من العروض والخصومات الخاصّة على البرامج التي تقدمها، حيث تؤكد بلومينا على سهولة التقديم لبرامجها من المنزل بفضل آلية التقديم الإلكترونية بشكل كامل والتي ساهمت في خفض عدد الأوراق والمستندات المطلوبة من العميل، مؤكدة على أن التقديم لأي برنامج أصبح أكثر سلاسة عبر تزويد الشركة بالوثائق الأساسية للعميل فقط.كما صرحت عن آلية وخطوات الحصول على جواز السفر الثاني من المنزل، و ذلك من خلال تزويد العميل للشركة ببعض الأوراق الثبوتية الشخصية ، التي يمكن إرسالها عبر البريد الالكتروني، و من ثم تحويل الدفعة الأولى من المبلغ، وإثر ذلك يتم تحصيل الموافقة الحكومية في أسرع وقت ممكن، حيث يقوم الفريق القانوني التابع لشركة بلومينا في كل دولة باستلام شهادات الجنسية الثانية وجواز السفر الثاني وارسالها إلى مكتب بلومينا الرئيسي في الاردن ومن ثم تسليمها من خلال أحد مكاتبها السبعة في الشرق الاوسط في كل من عمان – دبي – بغداد- أربيل- القاهرة – رام الله – الدوحة.وأضافت الشركة أن العديد من عملائها قاموا بإستغلال هذه الفترة من خلال التقديم للعديد من البرامج وهم في منازلهم، مؤكدة أن الإجراءات سهلة وسلسة ويمكن لأي شخص مهتم ببرامج الإقامة الدائمة والجنسية الثانية الدخول الى موقع الشركة وتصفح أفضل الخيارات له، واستشارة خبراء بلومينا المحترفين والمتخصصين في تقديم أفضل خدمة للعميل بما يتناسب مع متطلباته وإمكانياته.ومن الجدير بالذكر أن شركة بلومينا Bluemina تعد الأسرع والأقوى في توفير أفضل برامج الجنسية وخدمات الإقامة الدائمة على مستوى العالم لدول اوروبا ودول تابعة للكومنولث البريطاني، حيث تختلف هذه البرامج بالقيمة الاستثمارية ونوع الاستثمار وبحسب ما يخدم المستثمر؛ سواء كان يرغب بمسار التبرع المالي الذي يقوم من خلاله بتقديم المساهمة المالية ابتداءً من 100 الف دولار امريكي لمرة واحدة أو مسار الاستثمار العقاري مقابل حصوله على الجنسية الثانية وجواز السفر الثاني.

تضمن بلوميناBluemina نجاح كل طلباتها للحصول على جواز السفر الثاني والجنسية عن طريق الاستثمار والإقامة الدائمة، حيث تسعى لتسهيل كافة الإجراءات لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: www.bluemina.com

صفحة الفيسبوك: بلومينا

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