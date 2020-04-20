محافظتان عراقيتان تفعّلان قرارات جديدة بشأن الحظر

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت كل من محافظة كركوك وصلاح الدين يوم الاثنين عن رفع جزئي لحظر التجوال مع مراعاة التدابير الصحية والوقائية.

وقررت خلية الازمة بمحافظة كركوك في اجتماعها الاخير اليو رفع حظر التجوال الحزئي من الساعة ٦ صباحاً وحتى الساعة ٦ مساء.

وجاء هذا القرار تماشياً مع تسجيل حالات الاصابات المتدنية مقارنة بتسجيل حالات الشفاء مع الاحتفاظ بالحظر الشامل في ايام الجمعة والسبت من كل اسبوع حيث سجلت كركوك في الاشهر الماضية ٣١ حالة والشفاء ٢٠ والوفيات ٢ وحالات الاصابة المتبقية ٩ .

من جهته أقر عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة للوقاية من كورونا توزيعا جديدا لساعات حظر التجوال بمناسبة حلول شهر رمضان.

و وجه المحافظ برفع حظر التجوال من الساعة السادسة صباحا و حتى السابعة مساء على أن يتم فرض حظر شامل للتجوال يومي الجمعة و السبت، مقابل نشر منظومة كاميرات في السيطرات الجنوبية و الشرقية و الشمالية لمراقبة التنفيذ الدقيق للحظر الوقائي.

وقرر المحافظ رئيس خلية الأزمة مواصلة غلق المحافظة أمام حركة الوافدين، ومنع التجمعات العامة و مواصلة غلق المطاعم و المقاهي و النقل العام حماية لأرواح المواطنين و تنويع الاجراءات الاحترازية لمنع ارتدادات كورونا، مشددا على مراعاة الأوضاع الاقتصادية لشرائح مهمة من المواطنين بما لا يتعارض و اجراءات الوقاية.

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