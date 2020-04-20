أول محافظة عراقية تعلن عودة الحياة الى طبيعتها وتسمح باستئناف الحركة وفتح الطرق

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان من محافظة ديالى

محافظ ديالى يعلن عودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة ويصدر عدد من التوجيهات بشأن حظر التجو...





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