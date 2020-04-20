البيشمركة تحذر من انفلات امني كبير في المناطق المتنازع عليها وتدعو لتعاون ثلاثي يمهد لدحر داعش

2020/04/20 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

حذر نائب رئيس اركان البيشمركة اللواء، قارمان كمال، الاثنين(20 نيسان 2020)، من انفلات أمني بسبب ا...





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