2020/04/20 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على مهاجمه البرازيلي نيمار من العودة إلى برشلونة عن طريق إغرائه براتب خيالي في الوقت الذي تنخفض فيه رواتب اللاعبين وقيمتهم السوقية، بسبب توقف النشاط الكروي وحالة الركود المالي التي تعاني منها الأندية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن:" النادي الفرنسي سيقدم عرضًا للنجم البرازيلي لتجديد عقده حتى عام 2025 براتب سنوي يقدر بـ 38 مليون يورو مقابل البقاء في حديقة الأمراء، مما قد يقطع الطريق على النادي الكتالوني الذي أشارت العديد من التقارير خلال الفترة السابقة عن بحثه إمكانية التعاقد مع نيمار للعودة إلى "كامب نو".

يذكر أن نجم منتخب السامبا رحل عن صفوف البرسا متجهًا إلى سان جيرمان في العام 2017 في صفقة كانت هي الأعلى حيث بلغت 222 مليون يورو، مع العلم أن عقده سينتهي في العام 2022 مع النادي الفرنسي.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، أن صندوق الاستثمار العام السعودي، استحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، الإثنين، أن "الأمر تخطى كونه مجرد اتفاق، بل وصل إلى أن صندوق الاستثمار أو

بغداد اليوم/ متابعة

سيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار نجم باريس سان جرمان البرازيلي، نيمار، العودة إلى فرنسا "بدون مشكلة" أو بدون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي &qu

بغداد اليوم/ متابعة

قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بدأ المشاركة في تدريبات عسكرية تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار أداء خدمته العسكرية برفقة جيش بلاده.

وأشارت الصحيفة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (38) مليون يورو تقطع الطريق على نيمار في الوصول لبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (38) مليون يورو تقطع الطريق على نيمار في الوصول لبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).