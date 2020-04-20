الحشد الشعبي يعلن قتل 10 إرهابيين وتدمير مضافة مهمة في صلاح الدين

2020/04/20 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، قتل 10 عناصر داعش الإرهابي وتدمير مضافة مهمة له في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “استخبارات الحشد الشعبي واللواء 35 بالتعاون والتنسيق مع القوة الجوية العراقية ووكالة الاستخبارات تمكنت، اليوم، من تدمير مضافة مهمة لداعش الإرهابي في في منطقة الزلاية بالقرب من مكيشيفة […]

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