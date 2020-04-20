بورصة وول ستريت تتراجع مع انهيار أسعار النفط

2020/04/20 | 18:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، مع تضرر أسهم قطاع الطاقة جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجل الخام الأمريكي أدنى مستوى في نحو عقدين.وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، هبط المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 1.48% إلى 23883.67 نقطة، فيما انخفض المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.12% إلى 2842.49 نقطة.في حين […]

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