الاعمار تعلن آلية جديدة لمراجعة مقر صندوق الاسكان

2020/04/20 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الاثنين، آلية جديدة لمراجعة مقر صندوق الاسكان العراقي.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم اعداد آلية خاصة لمراجعة المقترضين لصندوق الاسكان العراقي حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم (55).”.وأضافت، أنه “تم إعداد جدول اسبوعي […]

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