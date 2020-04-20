نائب يستبعد التصويت على كابينة الكاظمي قبل رمضان ويكشف عن محاولات لفرض الارادات

2020/04/20 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن تحالف النصر طه الدفاعي، الاثنين، امكانية التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قبل شهر رمضان، كاشفا عن وجود محاولات من بعض الاطراف لفرض الارادات على المكلف.

وقال الدفاعي في حديث لـ السومرية نيوز، "هناك العديد من المشاكل أمام رئيس الوزراء المكلف، من خلال محاولة بعض الاطراف فرض الارادات عليه"، مبينا ان "المكلف في نيته عدم المجئ باي وزير من الحكومة السابقة، لكن هناك احزاب تريد تدوير بعض الوزراء السابقين التابعين لهم على الحكومة الجديدة".

وأضاف الدفاعي، أن "هذا الأمر، بحال الرضوخ له فسيفتح الباب لمطالبة باقي القوى السياسية بتدوير وزرائهم ايضا بالحكومة الجديدة"، لافتا الى ان "من بين المشاكل الموجدة ايضا هو عملية توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية، اضافة الى قضية استبدال الوزارات على اعتبار ان بعض القوى السياسية تريد استبدال وزارة من حصتهم بوزارة اخرى، مايجعل الظروف صعبة حول المكلف وتجعلنا نستبعد التصويت على الكابينة الحكومية قبل شهر رمضان".

واكد الدفاعي، ان اللجنة السباعية المشكلة من القوى السياسية الشيعية، تعمل ليل ونهار مع المكلف من اجلف ازالة المعوقات، اضافة الى حوارات مع القوى السنية والكردية من اجل حسم الخلافات حول استحقاقهم بالكابينة الوزارية".

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