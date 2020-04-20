زيدان يريد ضم نجم بايرن

2020/04/20 | 18:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن النمساوي ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، يمكنه أن يغادر صفوف الفريق الألماني في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ألابا، لا سيما وأنه قد يرحل بسعر أقل من قيمته السوقية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

ونوهت الصحيفة أن زيدان أعطى الضوء الأخضر لإبرام الصفقة، مضيفة بأن المدرب الفرنسي يثق في قدرات اللاعب.

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