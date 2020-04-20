هيئة الإعلام والاتصالات تتابع جودة خدمات الهاتف النقال في الديوانية

2020/04/20 | 18:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تابعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، جودة خدمات الهاتف النقال في محافظة الديوانية، جاء ذلك بعد تلقيها عدة شكاوى من المواطنين على الرقم المجاني (١٧٧).





وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "كواردها المتخصصة في هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط، باشرت باجراء جولة فحص جودة خدمات شركات الهاتف النقال المرخصة والعاملة في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية لكل من شركات ( زين، اسيا، كورك )".

وذكر مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط، سند العابدي، بحسب البيان ان "الفريق الفني تابع وفق الاحداثيات شكاوى المواطنين على الخدمات المقدمة لهم خلال فترة الحجر الصحي في جميع مناطق الديوانية"، مؤكدا "إلزام شركات الهاتف النقال بضرورة تقديم أفضل خدمات الاتصالات للجيلين الثاني والثالث (2G,3G)".

واضاف العابدي أن "كوادر الهيئة تتابع بدقة كل الشكاوى التي ترد للهيئة عن طريق الرقم المجاني (177)، مبينا معالجة عدد من المشاكل الفنية مباشرة بالتنسيق مع شركات الهاتف النقال".

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