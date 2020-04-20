أول محافظة عراقية تعلن عودة الحياة الى طبيعتها وتسمح باستئناف الحركة وفتح الطرق

2020/04/20 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىمحافظ ديالى يعلن عودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة ويصدر عدد من التوجيهات بشأن حظر التجوال و الالتزام بقرارات خلية الازمةاعلن محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي اليوم الاثنين، العودة التدريجية الى حركة الحياة اليومية في مناطق المحافظة، بعد فتح الطرق المغلقة مع الالتزام بقرارات خلية الازمة.التميمي قال في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” […]

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