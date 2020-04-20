2020/04/20 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

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