2020/04/20 | 18:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة التغيير تدعو رئاسة البرلمان الكردستاني إلى تخصيص جلسة إستثنائية لمناقشة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة التغيير تدعو رئاسة البرلمان الكردستاني إلى تخصيص جلسة إستثنائية لمناقشة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة التغيير تدعو رئاسة البرلمان الكردستاني إلى تخصيص جلسة إستثنائية لمناقشة الأوضاع الراهنة التي يمر بها الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).